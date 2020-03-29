Эстонские цветоводы были вынуждены выбросить десятки тысяч тюльпанов

Глава компании Пеэп Промм объяснил, что цветы готовы к продаже, но торговые точки исчезают одна за другой. Продажи цветочных магазинов упали вскоре после объявления чрезвычайного положения, а к настоящему времени эти магазины в основном закрыты - цветы еще можно продавать разве что в строительных и продуктовых магазинах.

В магазины стало ходить меньше людей, но многое еще удается продать, во многом благодаря сверхльготной цене.

"Мы максимально снизили цену, чтобы хоть что-то заработать", - сказал Промм.

Так букет из 10 тюльпанов идет теперь в продуктовый магазин по два с половиной евро, раньше цена составляла бы 4,90. Для флористов это означает продажу по цене ниже себестоимости.

"Мы оплачиваем выращивание. Пробуем взять те небольшие деньги, которые сейчас можно получить. Если бы мы выбросили все это, ущерб был бы огромным," - сказал Промм.