Covid-19 за сутки выявлен у 42 латвийцев, всего зараженных — не менее 347
В воскресенье, 29 марта, в Латвии подтверждено еще 42 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 347 человек.
В минувшие сутки проведено 1057 анализов, из них положительными были 42. В общей сложности на данный момент проверены 13805 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 29 марта Covid-19 обнаружен у 347 латвийцев.
Iepriekšējā diennaktī veikti 1057 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 42 cilvēkiem.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 29, 2020
За минувшие сутки с Covid-19 также были госпитализированы еще три латвийца. Таким образом, всего лечение в больницах проходит 21 человек, остальные лечатся дома. Трое госпитализированных остаются в тяжелом состоянии — как ранее рассказал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.
Уже сообщалось, что на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.