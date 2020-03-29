Covid-19 за сутки выявлен у 42 латвийцев, всего зараженных — не менее 347

В минувшие сутки проведено 1057 анализов, из них положительными были 42. В общей сложности на данный момент проверены 13805 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 29 марта Covid-19 обнаружен у 347 латвийцев.

Iepriekšējā diennaktī veikti 1057 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 42 cilvēkiem. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 29, 2020

За минувшие сутки с Covid-19 также были госпитализированы еще три латвийца. Таким образом, всего лечение в больницах проходит 21 человек, остальные лечатся дома. Трое госпитализированных остаются в тяжелом состоянии — как ранее рассказал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.