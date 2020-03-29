Вс, 29.03.2020
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ФОТО ⟩ Большой пожар в Тукумсе оставил город без воды

ФОТО: @Marex_N

В Тукумсе на территории предприятия по обслуживанию отходов Piejūra  в субботу начался пожар повышенной опасности. Горели 200 тонн прессованного мусора, ангар и старник.  Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), в воскресенье утром, 29 марта, пожар был локализован. Для тушения потребовалось очень много воды, из-за чего у части жителей остановлено водоснабжение. 

Локализовать пожар удалось вчера вечером после 23:14, потушить открытое возгорание удалось сегодня утром, в 7:50.

Уже сообщалось, что вызов на место происшествия поступил в 16:23. На месте работали спасатели, автоцистерны и тракторная техника предприятия Piejūra.  Огонь перебросился на стоящий рядом ангар и старник. В ангаре горели 15 кв. метров мусора, также горел прессованный мусор общей площадью 2000 кв. метров - это примерно 200 тонн. 

Как рассказал член правление Piejūra Эрик Запорожец, пожар мог возникнуть из-за поджигателей прошлогодней травы — по словам очевидцев, на соседствующей с предприятием частной территории жители жгли старник.

Галерея: пожар в Тукумсе 

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