ФОТО ⟩ Большой пожар в Тукумсе оставил город без воды

В Тукумсе на территории предприятия по обслуживанию отходов Piejūra в субботу начался пожар повышенной опасности. Горели 200 тонн прессованного мусора, ангар и старник. Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), в воскресенье утром, 29 марта, пожар был локализован. Для тушения потребовалось очень много воды, из-за чего у части жителей остановлено водоснабжение.