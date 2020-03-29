ФОТО ⟩ Большой пожар в Тукумсе оставил город без воды

В Тукумсе на территории предприятия по обслуживанию отходов Piejūra в субботу начался пожар повышенной опасности. Горели 200 тонн прессованного мусора, ангар и старник. Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), в воскресенье утром, 29 марта, пожар был локализован. Для тушения потребовалось очень много воды, из-за чего у части жителей остановлено водоснабжение.
Локализовать пожар удалось вчера вечером после 23:14, потушить открытое возгорание удалось сегодня утром, в 7:50.
Уже сообщалось, что вызов на место происшествия поступил в 16:23. На месте работали спасатели, автоцистерны и тракторная техника предприятия Piejūra. Огонь перебросился на стоящий рядом ангар и старник. В ангаре горели 15 кв. метров мусора, также горел прессованный мусор общей площадью 2000 кв. метров - это примерно 200 тонн.
Turpinās degošo atkritumu dzēšana Tukumā. Notikuma vietā strādā 19 ugunsdzēsēji glābēji un 6 autocisternas. (video: Raimonds Tukišs, VUGD) pic.twitter.com/RWzjYEJwEP— VUGD (@ugunsdzeseji) March 28, 2020
Как рассказал член правление Piejūra Эрик Запорожец, пожар мог возникнуть из-за поджигателей прошлогодней травы — по словам очевидцев, на соседствующей с предприятием частной территории жители жгли старник.
Галерея: пожар в Тукумсе