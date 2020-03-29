Большой пожар в Тукумсе потушен; виновниками ЧП могут быть поджигатели старника

Уже соообщалось, что вызов на место происшествия поступил в 16:23. На месте работали спасатели, автоцистерны и тракторная техника предприятия Piejūra. Огонь перебросился на стоящий рядом ангар и старник. В ангаре горели 15 кв. метров мусора, также горел прессованный мусор общей площадью 2000 кв. метров - это примерно 200 тонн.