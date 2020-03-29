Оксана Самойлова и Джиган продают дом 1,5 миллиона евро

Стало известно, что рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова выставили на продажу свой элитный особняк на 800 квадратов с бассейном, хамамом и собственной студией звукозаписи. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Поклонники стали гадать о причинах таких действий. Часть из них предполагают, что супруги разводятся и делят имущество, но часть думает, что паре нужны деньги.
Напомним, что после истории в Майами, где Джиган попал в клинику для наркозависимых, пара с детьми вернулась в Москву. Фолловеры заметили, что Самойлова перестала носить обручальное кольцо. Сейчас Оксана уделяет время четверым детям, особенно новорожденному сынишке Давиду, а также приводит фигуру в порядок.
Объявлении о продаже выставлено на сайте Cottage.ru. Особняк расположен в 17 километрах от Москвы. На участке располагается парковка на четыре автомобиля, есть открытый бассейн, ландшафтный дизайн, дорожки, освещение и отдельный дом для персонала.
Издание StraHit.ru пишет, что особняк рэпер и модель приобрели всего год назад. Тогда Оксана писала, что, наконец, нашла дом своей мечты.
"Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!" - цитирует Оксану портал.
Джиган и Оксана Самойлова поженились в 2012 году. В 2011-м у пары родилась дочь Ариела. Через три года на свет появилась Лея, а еще через три — Майя.