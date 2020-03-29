В Эстонии больной коронавирусом мужчина отправился кутить с друзьями

На прошлой неделе волостное управление начало получать сообщения о том, что одного ийзакусца с подозрением на коронавирус видели в деревне то в одном, то в другом месте. Мужчина среднего возраста входит в ближний круг тех людей, которые заразились несколько недель назад в Выру и стали первыми пациентами с коронавирусной инфекцией в Ида-Вирумаа.

"Наш социальный работник сразу связался с семьей и попросил, чтобы семья уговорила мужчину оставаться дома, но проку от этого не было, сигналы о том, что его видели то тут, то там, продолжали поступать", - сказала помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Соомер.

На данный момент известны люди, с которыми общался инфицированный мужчина, и, как утверждается, среди них есть и те, кто сдал положительный тест. Сам мужчина и один человек, с которым он контактировал в эти дни, сейчас находятся в больнице.