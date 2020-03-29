Covid-19 заболели еще несколько медиков

Covid-19 заболели еще пять медицинских работников, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Ранее стало известно, что Covid-19 обнаружен у трех сотрудников Резекненской больницы, трех стоматологов в Риге и у онколога больницы им. П. Страдиня. В воскресенье сообщается, что Covid-19 обнаружен еще у двух стоматологов в Риге. Возможно, все вышеупомянутые стоматологи заразились на мероприятии, в котором принимали участие прибывшие из-за границы врачи. Случай на данный момент расследуют эпидемиологи.
Также известно о заболевшей Covid-19 медсестре одного из амбулаторных медучреждений и шофера Службы неотложной медицинской помощи.
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков указал, что рост случаев заражения среди медицинских работников свидетельствует о том, что это одна из главных групп риска. Поэтому особенно важно медиков информировать об обстоятельствах, в которых может произойти заражение Covid-19.