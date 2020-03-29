Covid-19 заболели еще несколько медиков

Ранее стало известно, что Covid-19 обнаружен у трех сотрудников Резекненской больницы, трех стоматологов в Риге и у онколога больницы им. П. Страдиня. В воскресенье сообщается, что Covid-19 обнаружен еще у двух стоматологов в Риге. Возможно, все вышеупомянутые стоматологи заразились на мероприятии, в котором принимали участие прибывшие из-за границы врачи. Случай на данный момент расследуют эпидемиологи.

Также известно о заболевшей Covid-19 медсестре одного из амбулаторных медучреждений и шофера Службы неотложной медицинской помощи.