Краев с Covid-19 снова стало больше

В общей сложности случаи заболевания Covid-19 констатированы в 45 самоуправления. Их стало на пять больше - добавились Айзпутский, Салдусский, Адажский, Краславский и Алуксненский края, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В минувшие сутки увеличилось число инфицированных новым видом коронавируса в Лиепайском и Озолниекском краях, где Covid-19 заболели как минимум шесть человек.
Больше всего заболевших по прежнему в Риге - от 101 до 250, на втором месте - Юрмала с 21 инфицированным Covid-19.
В воскресенье, 29 марта, в Латвии подтверждено еще 42 случая заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 347 человек. Трое в тяжелом состоянии, всего в стационаре находятся шесть человек.
В минувшие сутки проведено 1057 анализов, из них положительными были 42. В общей сложности на данный момент проверены 13805 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
По состоянию на 28 марта Covid-19 распространился в каждом третьем самоуправлении Латвии, в таких краях как Айзпутский, Салдусский, Адажский, Краславский и Алуксненский, Елгавский, Талсинский, Тукумсский, Иецавский, Кегумский, Алойский, Марупский, Руиенский, Резекненский, Лимбажский, Стопиньский, Сейский, Сигулдский, Огрский, Царникавский, Гаркалнский, Цесисский, Смилтенский, Айзкраукльский, Вецумниекский, Бауский, Коценский, Озолниекский, Олайнский, Мерсрагский, Кекавский, Марупский, Саласпилсский, Крустпилсский, Гробиньский, Кулдигский, Вентспилсский и Энгурский края, а также Лиепае, Риге, Юрмале, Елгаве, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.