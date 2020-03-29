Краев с Covid-19 снова стало больше

В минувшие сутки увеличилось число инфицированных новым видом коронавируса в Лиепайском и Озолниекском краях, где Covid-19 заболели как минимум шесть человек.

Больше всего заболевших по прежнему в Риге - от 101 до 250, на втором месте - Юрмала с 21 инфицированным Covid-19.

В воскресенье, 29 марта, в Латвии подтверждено еще 42 случая заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 347 человек. Трое в тяжелом состоянии, всего в стационаре находятся шесть человек.

В минувшие сутки проведено 1057 анализов, из них положительными были 42. В общей сложности на данный момент проверены 13805 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.