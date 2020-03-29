Вс, 29.03.2020
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В Елгаве почти все случаи Covid-19 связаны с работниками и клиентами одной фирмы

Руки в перчатках. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Елгаве обнаружен очаг Covid-19 - заболели шесть сотрудников и несколько клиентов одного предприятия, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В общей сложности на данный момент в Елгаве зарегистрировано 11 случаев инфицирования новым видом коронавируса. 

По словам директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрия Перевощикова, большая часть зафиксированных в этом городе случаев связана с одним предприятием, на котором заболели как минимум шесть сотрудников. 

Эпидемиологическое расследование показало, что первый заболевший инфицировался за границей.  Также установлено, что как минимум три клиента предприятия заболели Covid-19.

На данный момент случаи заболевания Covid-19 выявлены в 45 самоуправлениях. Всего в Латвии 347 зарегистрированных случаев. 

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