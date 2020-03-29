В Елгаве почти все случаи Covid-19 связаны с работниками и клиентами одной фирмы

В Елгаве обнаружен очаг Covid-19 - заболели шесть сотрудников и несколько клиентов одного предприятия, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В общей сложности на данный момент в Елгаве зарегистрировано 11 случаев инфицирования новым видом коронавируса.
По словам директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрия Перевощикова, большая часть зафиксированных в этом городе случаев связана с одним предприятием, на котором заболели как минимум шесть сотрудников.
Эпидемиологическое расследование показало, что первый заболевший инфицировался за границей. Также установлено, что как минимум три клиента предприятия заболели Covid-19.
На данный момент случаи заболевания Covid-19 выявлены в 45 самоуправлениях. Всего в Латвии 347 зарегистрированных случаев.