Covid-19: пока без военных на улицах. Возможно, увеличат штрафы

За выполнением новых правил выполнением будет следить Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, сообщила советник министра Беата Йоните.

По просьбе главы МВД Национальные вооруженные силы уже привлечены к контролю на внешних границах, помогая пограничникам осуществлять проверку въезжающих и следующих транзитом людей и информируя их о необходимости соблюдения ограничений.

Осуществлять контроль новых ограничений и следить за общественным порядком будет полиция.

Чтобы информировать население об ограничениях, полицейские патрули на транспортных средствах будут использовать громкоговорители.

Также министр подготовил предложения о передаче данных о лицах, которые должны находиться в самоизоляции или на карантине, комиссиям по гражданской обороне в самоуправлениях, а те в свою очередь будут передавать эти данные полиции самоуправления и социальным службам. Это предложение еще будет обсуждаться на заседании совета по кризисному управлению.

Гиргенс сообщил, что разрабатываются также изменения в Кодексе административных нарушений об ужесточении наказаний за нарушение введенных в рамках чрезвычайного положения ограничений и запретов. Они будут рассмотрены на следующей неделе.

Также сообщается, что Гиргенс предлагал ввести полный карантин на месяц во всей стране, однако, его идею правительство не поддержало.

Правительство сегодня одобрило новые меры для ограничения распространения Covid-19 В дальнейшем одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.