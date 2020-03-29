Вс, 29.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET
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Москва и Подмосковье ввели полный карантин
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Красная площадь, Москва.

ФОТО: SERGEI ILNITSKY / EPA

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях в связи с распространением Covid-19. Жители мегаполиса должны  соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Но главное, что москвичам запрещено находиться на улице без специального пропуска.

Вслед за Москвой приняли решение ограничить выход на улицу и власти Московской области. Что касается москвичей, то на сайте мэра российской столицы опубликовано, в каких случаях можно покидать свою квартиру. 

  • обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
  • поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
  • совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
  • необходимости вынести бытовой мусор.

Стоит отметить, что 30 марта в 00:00 Россия полностью закрывает свои границы.  По состоянию на 28 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заболевания Covid-19. 

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