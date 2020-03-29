Москва и Подмосковье ввели полный карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях в связи с распространением Covid-19. Жители мегаполиса должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Но главное, что москвичам запрещено находиться на улице без специального пропуска.
Вслед за Москвой приняли решение ограничить выход на улицу и власти Московской области. Что касается москвичей, то на сайте мэра российской столицы опубликовано, в каких случаях можно покидать свою квартиру.
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
Стоит отметить, что 30 марта в 00:00 Россия полностью закрывает свои границы. По состоянию на 28 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заболевания Covid-19.