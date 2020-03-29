В Эстонии три смерти от Covid-19. Десять человек в тяжелом состоянии

В воскресенье скончался 90-летний клиент пансионата, а в больнице в Таллине - 83-летний пациент.

Первая смерть от Covid-19 в Эстонии зарегистрирована в минувшую среду - в Таллинне скончалась 83-летняя женщина.

По состоянию на 28 марта в Эстонии официально подтверждено 679 случаев Covid-19. 56 человек находятся в больнице, десять - в тяжелом состоянии.