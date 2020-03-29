Вс, 29.03.2020
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В Эстонии три смерти от Covid-19. Десять человек в тяжелом состоянии

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ФОТО: Herwin Bahar/ZUMAPRESS.com

В Эстонии 29 марта от Covid-19 скончались два человека, всего в соседней стране от нового вида коронавируса умерли три человека. 

В воскресенье скончался 90-летний клиент пансионата, а в больнице в Таллине - 83-летний пациент.

Первая смерть от Covid-19 в Эстонии зарегистрирована в минувшую среду - в Таллинне скончалась 83-летняя женщина. 

По состоянию на 28 марта в Эстонии официально подтверждено 679 случаев Covid-19.  56 человек находятся в больнице, десять - в тяжелом состоянии. 

В Латвии Covid-19 зарегистрирован у 347 человек

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