Вс, 29.03.2020
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В Эстонии приняты роды у женщины с Covid-19

Роддом Пельгулинна.

ФОТО: Madis Sinivee

В субботу в роддоме Пельгулинна (Эстония) родила ребенка первая мать, у которой был положительный тест на коронавирус. Мать и ребенок находятся в роддоме вместе, но изолированы от других людей. Состояние здоровья обоих - хорошее, за ними пристально наблюдают медики, сообщает Rus.Postimees

По словам доктора руководителя женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус, роженицы с диагнозом Covid-19 будут отделены от других, а персонал, работающий с инфицированными, не обслуживает других пациентов. "Так мы исключаем возможность контакта с другими людьми в роддоме", - сказала доктор Веэрус.

"Все роды разные, и каждой роженице нужен индивидуальный подход. Мы гарантируем высокое качество акушерской помощи независимо от диагноза матери, соблюдая при этом все требования безопасности", - пояснила доктор Веэрус.

Роддом напоминает, чтобы предотвращение распространения вируса находится в наших руках. Для семей, ожидающих рождения ребенка, особенно важно оставаться в изоляции и избегать ненужных контактов.

Из-за чрезвычайного положения, объявленного в стране, во всех учреждениях социального обеспечения, больницах и местах содержания под стражей действует запрет на посещение. Первоначально он продлится до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иного решения.

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