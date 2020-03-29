В Эстонии приняты роды у женщины с Covid-19

По словам доктора руководителя женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус, роженицы с диагнозом Covid-19 будут отделены от других, а персонал, работающий с инфицированными, не обслуживает других пациентов. "Так мы исключаем возможность контакта с другими людьми в роддоме", - сказала доктор Веэрус.

"Все роды разные, и каждой роженице нужен индивидуальный подход. Мы гарантируем высокое качество акушерской помощи независимо от диагноза матери, соблюдая при этом все требования безопасности", - пояснила доктор Веэрус.

Роддом напоминает, чтобы предотвращение распространения вируса находится в наших руках. Для семей, ожидающих рождения ребенка, особенно важно оставаться в изоляции и избегать ненужных контактов.