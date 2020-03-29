Конец эпохи "легального рейдеризма". Latvijas gāze должно вернуть людям деньги

К Алексею сотрудники Latvijas Gāze, как и ко многим другим, пришли без предупреждения. Сняли счетчик и почти без каких-либо доказательств заявили, что он воровал газ. Ему велели компенсировать "убытки" в тройном размере, иначе заберут дом. Такие невероятные права монополисту дало когда-то правительство.

Алексей Петров в 2005 году построил дом, подключил газ и регулярно платил по счетам. В течение многих лет он по работе был за границей и проинформировал Latvijas Gāze, что потребление сократится. Почти десять лет спустя накануне отопительного сезона к нему пришли "газовики" - проверять счетчики.

Сотрудникам хватило пару раз поскрести по счетчику, чтобы сделать вывод, что Алексей воровал газ - украл на целых три тысячи евро.

В качестве компенсации - еще шесть тысяч. В итоге от Алексея потребовали заплатить девять тысяч евро.

Алексей ничего не воровал, а потому принял решение пойти в суд.

Подобных процессов много. И по всем фигурирует приглашенный Latvijas Gāze эксперт Айвис Ивашко. Параллельно этому Ивашко руководил Региональным бюро управления криминалистики Госполиции. Если кто-то и хотел пожаловаться на возможную фальсификацию доказательной базы, то обращаться было некуда. Ивашко был боссом всех судебных экспертов в полиции.

Правила, изданные правительством Ивара Годманиса, позволили предприятию самостоятельно подсчитывать объем компенсации в случае кражи газа.

Многие потребители в суд не обращались - компенсации были очень большие.

Несмотря на то, что Latvijas Gāze наложило отягощение на дом Алексея, он прошел все судебные инстанции и дошел до Конституционного суда, который признал, что пункты правил о компенсации противоречат Конституции и потеряли силу с момента оглашения.

Выгодные для Latvijas Gāze правила о компенсациях подал тогдашний министр экономики Каспарс Герхардс. Кабинет министров во главе с премьером Годманисом их принял. Документ с легкостью обошел чиновников. Не возражал против новых правил и руководитель отдела газа Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Эйсакс. Позже он начал работать в Latvijas gāze. Правила прошли и через руки заместителя Госканцелярии Элиты Дреймане. Сейчас она тоже сотрудник Latvijas gāze.

С тех пор, как Latvijas Gāze руководит Айгар Калвитис, Nekā personīga насчитала полсотни подобных судебных дел.

Программа сообщает, что Калвитис умалчивает о еще не оконченных процессах, потому что одновременно с жалобой Алексея Петрова КС получил еще несколько заявок от разных судов.

Нынешний министр внутренних дел Сандис Гиргенс раньше был адвокатом и публично выступал против Latvijas Gāze, называя действия компании "легальным рейдеризмом". У одного из клиентов Гиргенса Latvijas Gāzе требовало выплатить 130 тысяч евро. Гиргенс замечал, что претензии у Latvijas Gāzе чаще всего появлялись тогда, когда у дома менялся владелец, который не мог объяснить, что происходило с потреблением газа у прошлого владельца.