Легендарный турецкий вратарь госпитализирован с коронавирусом

"Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее всё было в порядке. Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа - положительный", - написала Ишил.

Супруга Речбера также сообщила, что в данный момент семье не позволено посещать экс-футболиста. "Пожалуйста, не переставайте молиться", - написала Ишил.

46-летний Речбер - рекордсмен сборной Турции по количеству проведенных матчей (120 игр). Он завершил карьеру в 2012 году в составе "Бешикташа", а до этого вратарь выступал за "Фенербахче", "Барселону" и "Антальяспор".