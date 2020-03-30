Пн, 30.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Легендарный турецкий вратарь госпитализирован с коронавирусом

Рюштю Речбер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер попал в больницу с коронавирусом. Об этом в своём Instagram сообщила супруга футболиста Ишил.

"Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее всё было в порядке. Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа - положительный", - написала Ишил.

Супруга Речбера также сообщила, что в данный момент семье не позволено посещать экс-футболиста. "Пожалуйста, не переставайте молиться", - написала Ишил.

46-летний Речбер - рекордсмен сборной Турции по количеству проведенных матчей (120 игр). Он завершил карьеру в 2012 году в составе "Бешикташа", а до этого вратарь выступал за "Фенербахче", "Барселону" и "Антальяспор".

В 2002 году в составе сборной Турции он стал бронзовым призёром чемпионата мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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