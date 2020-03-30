Пн, 30.03.2020
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ВИДЕО ⟩ КХЛ выбрала лучший гол прошедшего сезона

Никита Коростелёв

ФОТО: vk.com/hcadmiral

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте представила десятку лучших голов минувшего сезона.

Самой красивой была признана шайба нападающего "Адмирала" Никиты Коростелёва, которую нападающий владивостокского клуба 21 декабря отправил в ворота казанского "Ак Барса" (5:1).

Второе место занял гол форварда СКА Андрея Кузьменко, а тройку лучших замкнула шайба форварда "Салавата Юлаева" Дмитрия Кугрышева. Отметим, что в десятке лучших голов нет хоккеистов рижского "Динамо".

Напомним, что 25 марта КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с негативным развитием ситуации из-за распространения коронавируса.

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