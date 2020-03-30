ВИДЕО ⟩ КХЛ выбрала лучший гол прошедшего сезона

Самой красивой была признана шайба нападающего "Адмирала" Никиты Коростелёва, которую нападающий владивостокского клуба 21 декабря отправил в ворота казанского "Ак Барса" (5:1).

Континентальная хоккейная лига представила топ-10 голов прошедшего сезона.

Самой красивой названа шайба нападающего Никиты Коростелёва в матче против «Ак Барса»!

👏👏👏 pic.twitter.com/msWpvR3RTL — ХК Адмирал (@hcadmiral) March 29, 2020

Второе место занял гол форварда СКА Андрея Кузьменко, а тройку лучших замкнула шайба форварда "Салавата Юлаева" Дмитрия Кугрышева. Отметим, что в десятке лучших голов нет хоккеистов рижского "Динамо".