TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
Видео: Как страны Балтии борются с коронавирусом | БАЛТИЯ | №26
В этом выпуске рассказывается о том, какие меры принимают страны Балтии по борьбе с распространением коронавируса, а также в очередной раз развенчаны различные мифы о новом виде коронавируса.
Это не грипп
Инкубационный период гриппа составляет от нескольких часов до семи дней, а у коронавируса – от двух до четырнадцати суток. То есть, больные гриппом почти сразу ощущают недомогание и приступают к лечению. А люди, инфицированные Covid-19, долгое время даже не подозревают о своей болезни, и о том, что они являются носителями опасного вируса.
При этом, смертность от коронавируса достигает 4% от общего числа зараженных.
В то время, как при гриппе этот показатель равняется менее одного процента от лабораторно подтвержденных случаев.
Главная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро и волной накрывает огромное количество населения в короткий период времени. В результате, даже небольшое, в процентном отношении от всех зараженных, число тяжелых случаев, приводит к высокому риску коллапса системы здравоохранения.
Зачем соблюдать карантин
Как раз затем, чтобы растянуть протекание эпидемии по времени и избежать резкого одномоментного подъема заболевания. Чтобы в реанимации хватило для всех больных свободных мест и аппаратов искусственной вентиляции легких, и медики смогли своевременно оказать помощь заболевшим. Строгое соблюдение карантина позволит справиться с эпидемией с наименьшими потерями человеческих жизней.
Меня это не коснется
На самом деле врачи-эпидемиологи прогнозируют, что коронавирусом переболеет почти все население мира. Другое дело, что большинство людей до 60 лет перенесет болезнь в легкой форме.
Коронавирус можно лечить таблетками от гриппа
Нет! Эффективных препаратов по излечению Covid-19 не существует. Ученые всего мира только вначале своих исследований. Как правило, на внедрение новых лекарств, с учетом клинических испытаний, требуется как минимум год.
Для профилактики коронавируса надо употреблять чеснок
Несмотря на все полезные свойства этого растения, он вряд ли сможет противостоять вирусу COVID-19. Лечебное свойство чеснока в данном случае не доказаны.
Опасность коронавируса преувеличена
Действительно, в абсолютных цифрах многие болезни намного опаснее для человечества. Гораздо больше людей умирает от туберкулеза или в результате сердечно-сосудистых заболеваний.
Главная опасность Covid-19 в скорости его распространения по планете, что может привести, как это случилось в Италии, к коллапсу национальных систем здравоохранения.
При том, что лекарства против этого вируса нет, а иммунная система человека пока не способна ему противостоять.
Коронавирус пойдет на спад с наступлением теплой погоды
Не доказано. Коронавирус стремительно распространяется практически на всех континентах, в том числе и в странах с теплым климатом.
Пандемия коронавируса скоро закончится
Скорее всего нет. По самым оптимистичным прогнозам, чрезвычайная ситуация в Европе и Северной Америке сохранится до конца мая 2020 год. Скептики говорят, что борьба с коронавирусом может затянуться на год-два.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.