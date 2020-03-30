Видео: Как страны Балтии борются с коронавирусом | БАЛТИЯ | №26

В этом выпуске рассказывается о том, какие меры принимают страны Балтии по борьбе с распространением коронавируса, а также в очередной раз развенчаны различные мифы о новом виде коронавируса.

Это не грипп

Инкубационный период гриппа составляет от нескольких часов до семи дней, а у коронавируса – от двух до четырнадцати суток. То есть, больные гриппом почти сразу ощущают недомогание и приступают к лечению. А люди, инфицированные Covid-19, долгое время даже не подозревают о своей болезни, и о том, что они являются носителями опасного вируса.

При этом, смертность от коронавируса достигает 4% от общего числа зараженных.

В то время, как при гриппе этот показатель равняется менее одного процента от лабораторно подтвержденных случаев.

Главная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро и волной накрывает огромное количество населения в короткий период времени. В результате, даже небольшое, в процентном отношении от всех зараженных, число тяжелых случаев, приводит к высокому риску коллапса системы здравоохранения.

Зачем соблюдать карантин

Как раз затем, чтобы растянуть протекание эпидемии по времени и избежать резкого одномоментного подъема заболевания. Чтобы в реанимации хватило для всех больных свободных мест и аппаратов искусственной вентиляции легких, и медики смогли своевременно оказать помощь заболевшим. Строгое соблюдение карантина позволит справиться с эпидемией с наименьшими потерями человеческих жизней.

Меня это не коснется

На самом деле врачи-эпидемиологи прогнозируют, что коронавирусом переболеет почти все население мира. Другое дело, что большинство людей до 60 лет перенесет болезнь в легкой форме.

Коронавирус можно лечить таблетками от гриппа

Нет! Эффективных препаратов по излечению Covid-19 не существует. Ученые всего мира только вначале своих исследований. Как правило, на внедрение новых лекарств, с учетом клинических испытаний, требуется как минимум год.

Для профилактики коронавируса надо употреблять чеснок

Несмотря на все полезные свойства этого растения, он вряд ли сможет противостоять вирусу COVID-19. Лечебное свойство чеснока в данном случае не доказаны.

Опасность коронавируса преувеличена

Действительно, в абсолютных цифрах многие болезни намного опаснее для человечества. Гораздо больше людей умирает от туберкулеза или в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Главная опасность Covid-19 в скорости его распространения по планете, что может привести, как это случилось в Италии, к коллапсу национальных систем здравоохранения.

При том, что лекарства против этого вируса нет, а иммунная система человека пока не способна ему противостоять.

Коронавирус пойдет на спад с наступлением теплой погоды

Не доказано. Коронавирус стремительно распространяется практически на всех континентах, в том числе и в странах с теплым климатом.

Пандемия коронавируса скоро закончится

Скорее всего нет. По самым оптимистичным прогнозам, чрезвычайная ситуация в Европе и Северной Америке сохранится до конца мая 2020 год. Скептики говорят, что борьба с коронавирусом может затянуться на год-два.