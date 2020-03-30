Пн, 30.03.2020
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Начинается аукцион по продаже производственного и административного зданий Dzintars

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 30 марта,  начинается аукцион по продаже производственного и административного зданий неплатежеспособной косметической фабрики Dzintars, свидетельствует публикация администратора предприятия Яниса Озолиньша в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Здания выставлены на аукцион по начальной цене 6,9 млн евро.

На продажу выставлен объект в Риге, на ул. Малу, 30 - земельный участок площадью 65 300 кв. м с застройкой, а также движимое имущество - инженерные сети, офисная техника, оборудование и мебель.

Шаг аукциона - 100 тыс. евро. Аукцион закончится 29 апреля.

Галерея: Продукция Dzintars

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