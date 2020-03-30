Начинается аукцион по продаже производственного и административного зданий Dzintars

В понедельник, 30 марта, начинается аукцион по продаже производственного и административного зданий неплатежеспособной косметической фабрики Dzintars, свидетельствует публикация администратора предприятия Яниса Озолиньша в официальном издании Latvijas Vestnesis.
Здания выставлены на аукцион по начальной цене 6,9 млн евро.
На продажу выставлен объект в Риге, на ул. Малу, 30 - земельный участок площадью 65 300 кв. м с застройкой, а также движимое имущество - инженерные сети, офисная техника, оборудование и мебель.
Шаг аукциона - 100 тыс. евро. Аукцион закончится 29 апреля.
Галерея: Продукция Dzintars