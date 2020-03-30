В аэропорту Киева "испарились" вернувшиеся из Таиланда: не хотели платить за карантин в гостинице

Как сообщают украинские СМИ, приехавшим было отдано распоряжение две недели за свои деньги находиться в карантине в гостинице.

Однако они сбежали в аэропорту от должностных лиц в защитных костюмах и испарились. Их местонахождение в данный момент неизвестно.

За последние недели в Украину вернулись десятки тысяч человек из стран, наиболее затронутых Covid-19, в том числе Испании и Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всем людям, которые вернулись из-за рубежа, обязательно нужно соблюдать двухнедельный карантин.