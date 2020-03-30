Пн, 30.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний
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  • В аэропорту Киева "испарились" вернувшиеся из Таиланда: не хотели платить за карантин в гостинице

В аэропорту Киева "испарились" вернувшиеся из Таиланда: не хотели платить за карантин в гостинице

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье из аэропорта Киева сбежали граждане Украины, которые вернулись рейсом из Таиланда и которые должны были провести в карантине две недели, пишет DPA.

Как сообщают украинские СМИ, приехавшим было отдано распоряжение две недели за свои деньги находиться в карантине в гостинице.

Однако они сбежали в аэропорту от должностных лиц в защитных костюмах и испарились. Их местонахождение в данный момент неизвестно.

За последние недели в Украину вернулись десятки тысяч человек из стран, наиболее затронутых Covid-19, в том числе Испании и Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всем людям, которые вернулись из-за рубежа, обязательно нужно соблюдать двухнедельный карантин.

Согласно официальным данным, в Украине новым коронавирусом заразились 475 человек, десять из которых умерли.

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