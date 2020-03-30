От 1000 евро и больше: Гиргенс рассказал о штрафах за несоблюдение режима ЧС

Он выразил сожаление, что люди, несмотря на угрозу нового коронавируса, все-таки не соблюдают установленные правительством требования физического дистанцирования и другие запреты. Очевидно, нужно воспользоваться международным опытом и увеличивать денежные штрафы, чтобы люди относились к ограничениям серьезно, сказал министр.

Гиргенс рассказал, что сейчас МВД работает над проектом поправок к Кодексу административных нарушений, чтобы штрафы за нарушение установленных на время режима чрезвычайной ситуации запретов и ограничений можно было повысить "до 1000 евро и больше".

Он указал, что полиции в данный момент не нужна помощь армии, чтобы справиться с контролированием установленных запретов и ограничений. Национальные вооруженные силы, возможно, привлекут лишь в том случае, если в стране будет введен так называемый "полный карантин", и такая возможность не исключена, указал Гиргенс.

Напомним, сейчас Кодекс административных нарушений предусматривает за нарушение установленных правительством запретов и ограничений штраф до 350 евро.

В течение первых двух недель за несоблюдение запретов и ограничений примененные полицией штрафы фактически колебались от 10 до 150 евро.