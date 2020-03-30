Covid-19 за сутки выявлен у 29 латвийцев, всего зараженных — не менее 376

В минувшие сутки проведено 502 анализа, из них положительными были 29. В общей сложности на данный момент проверены 14 307 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 29 марта Covid-19 обнаружен у 347 латвийцев.

Уже сообщалось, что на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.