Covid-19 за сутки выявлен у 29 латвийцев, всего зараженных — не менее 376

В понедельник, 30 марта, в Латвии подтверждено еще 29 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 376 человек.
В минувшие сутки проведено 502 анализа, из них положительными были 29. В общей сложности на данный момент проверены 14 307 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 29 марта Covid-19 обнаружен у 347 латвийцев.
Iepriekšējā diennaktī veikti 502 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 29 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 14313 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 376 personām.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 30, 2020
28 пациентов госпитализированы. Состояние трех человек - тяжелое, остальных 25 - среднее.
Уже сообщалось, что на этой неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.