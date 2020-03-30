Фото ⟩ Instagram-модель опубликовала пикантный снимок, но пользователи были в шоке от её холодильника

Жительница Минска Кристина Азарёнок на своей Instagram-странице хотела порадовать подписчиков пикантным снимком. Однако удивила пользователей не только "пикантность" фотографии.
Девушка на фото позирует спиной на кухне. Скорее всего, она планировала, что пользователи оценят её фигуру, но взгляды были направлены совсем на другое.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - Прим. ред.)
"Да что с вами не так, люди?! Холодильник рядом с плитой!" - написал diamak79.
Своё непонимание относительно размещения техники на кухне высказали и другие пользователи:
"Холодильник сломаешь, переставь", "Я бы плиту отодвинул", "Зачем холодильник ставить рядом с плитой? ТЫ В СВОЕМ УМЕ???", "Холодильник сломаешь, переставь", "Холодильник и плита друг другу не друзья. Переставить не помешало бы", "Только из-за холодильника здесь... *опами полон инстаграм, но ТАК криво поставить холодильник с духовкой то рядом - бесит...".
Для комментаторов упомянуть холодильник стало своего рода флешмобом:
"Холодильник без магнитов", "Про этот холодильник я даже услышал в Казахстане", "Ну холодильник можно было купить стального цвета", "Теперь это уже не холодильник. Теперь это креативный директор Кристининого инстаграмма", - писали люди под постом.