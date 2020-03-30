Фото ⟩ Instagram-модель опубликовала пикантный снимок, но пользователи были в шоке от её холодильника

Девушка на фото позирует спиной на кухне. Скорее всего, она планировала, что пользователи оценят её фигуру, но взгляды были направлены совсем на другое.

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - Прим. ред.)

"Да что с вами не так, люди?! Холодильник рядом с плитой!" - написал diamak79.

Своё непонимание относительно размещения техники на кухне высказали и другие пользователи:

"Холодильник сломаешь, переставь", "Я бы плиту отодвинул", "Зачем холодильник ставить рядом с плитой? ТЫ В СВОЕМ УМЕ???", "Холодильник сломаешь, переставь", "Холодильник и плита друг другу не друзья. Переставить не помешало бы", "Только из-за холодильника здесь... *опами полон инстаграм, но ТАК криво поставить холодильник с духовкой то рядом - бесит...".

Для комментаторов упомянуть холодильник стало своего рода флешмобом: