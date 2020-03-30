В Литве коронавирус подтвержден более чем у 40 медиков, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
"Болеют 44 медика", – сказал в интервью радиостанции LRT директор Департамента надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.
По его утверждению, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе – 14, в Укмерге – восемь, в Каунасе – четыре, в Паневежисе – трое.
Министерство недавно сообщило, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения. Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.
Работники сферы здравоохранения, ощущающие даже минимальные симптомы коронавирусной инфекции Covid-19, должны проходить тесты незамедлительно, сообщило министерство.