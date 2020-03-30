Пн, 30.03.2020
Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация. Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ

Глава NVA: реальное влияние Covid-19 на безработицу мы увидим в середине апреля

Эвита Симсоне

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В настоящее время прирост количества безработных умеренный, и это еще нельзя назвать кризисом, однако реальная ситуация будет видна только в середине апреля, когда пройдет примерно месяц после объявления чрезвычайного положения, заявила в интервью Латвийскому радио руководитель Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.

Она напомнила, что с начала марта количество безработных в стране выросло примерно на 3000, получены несколько заявлений о коллективных увольнениях. "Мы ждем наплыва клиентов после 14 апреля, когда исполнится месяц с получения нами этих заявлений", - сказала Симсоне.

По ее словам, NVA сейчас работает с клиентами удаленно, и никто не остается без услуг.

Свободных рабочих мест в данный момент довольно много - около 28 000 - и рынок труда не остановился, так как вакансии заполняются, а вместо них появляются другие. С момента начала кризиса работу нашли 3000 человек, сказала Симсоне.

На рынке труда произошли изменения - отрасли, в которых еще недавно был большой дефицит рабочих рук, работников больше не ищут. Больше всего работников не хватает сейчас в пищевой промышленности и рыбообработке.

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