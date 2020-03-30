Глава NVA: реальное влияние Covid-19 на безработицу мы увидим в середине апреля

Она напомнила, что с начала марта количество безработных в стране выросло примерно на 3000, получены несколько заявлений о коллективных увольнениях. "Мы ждем наплыва клиентов после 14 апреля, когда исполнится месяц с получения нами этих заявлений", - сказала Симсоне.

По ее словам, NVA сейчас работает с клиентами удаленно, и никто не остается без услуг.

Свободных рабочих мест в данный момент довольно много - около 28 000 - и рынок труда не остановился, так как вакансии заполняются, а вместо них появляются другие. С момента начала кризиса работу нашли 3000 человек, сказала Симсоне.