Американские врачи, возможно, обнаружили новый симптом Covid-19

Врачи академии офтальмологии США, основываясь на исследованиях китайских медиков, возможно, открыли новый симптом Covid-19 - конъюнктивит, сообщает сайт академии.
Результаты исследования показали, что конъюнктивитом болеет каждый 30-й зараженный Covid-19 человек. Кроме того, данные свидетельствуют, что у 1099 проверенных пациентов у девяти был конъюнктивит.
Поэтому американские врачи в целях безопасности рекомендуют носить не только маски, но и защитные очки.
Ранее уже были открыты два интересных симптома Covid-19 - пропажа вкуса и обоняния. У заболевших пропадает желание есть, так как у пищи нет вкуса.
Средней период инкубации заболевания - пять дней. Впрочем, сам вирус активен и в дыхательных путях человека может прожить до 37 дней, считают ученые.