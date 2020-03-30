Американские врачи, возможно, обнаружили новый симптом Covid-19

Результаты исследования показали, что конъюнктивитом болеет каждый 30-й зараженный Covid-19 человек. Кроме того, данные свидетельствуют, что у 1099 проверенных пациентов у девяти был конъюнктивит.

Поэтому американские врачи в целях безопасности рекомендуют носить не только маски, но и защитные очки.

Ранее уже были открыты два интересных симптома Covid-19 - пропажа вкуса и обоняния. У заболевших пропадает желание есть, так как у пищи нет вкуса.