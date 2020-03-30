Возгорание мусора в Тукумсе ликвидировано только в воскресенье вечером

Пожар удалось локализовать в субботу в 23.14, а в 7.50 было погашено открытое пламя. Затем в отдельных местах продолжалось тушение тлеющего мусора.

Пожар повышенной опасности на территории предприятия по сбору отходов начался в субботу во второй половине дня. Его площадь составила около 2000 квадратных метров.

Член правления предприятия Эрик Запорожец ранее сообщил агентству LETA, что причиной пожара, возможно, стало возгорание прошлогодней травы, которую жгли на расположенной рядом частной территории.