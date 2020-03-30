Из-за режима чрезвычайной ситуации растет риск семейного насилия. Куда обращаться?

"Нынешние ограничения режима чрезвычайной ситуации значительно повлияли на финансовое состояние общества, а также на психологическое и эмоциональное самочувствие, что привело к росту насилия взрослых и риску употребления веществ", - проинформировала руководитель отдела коммуникации Минблага Айга Озолиня.

Общие изменения статистики по приросту насилия еще не доступны, однако о ситуации можно судить по информации, предоставленной социальной службой.

В кризисных центрах прирост умеренный, который по сравнению с началом года не резкий. "Все кризисные центры продолжают работу и могут принять еще больше клиентов, если будет необходимо", - подтвердила Озолиня.

То, что за последние две недели увеличилось число вызовов на семейные конфликты, подтверждает и муниципальная полиция Риги (RPP). С 13 февраля по 25 марта RPP выезжала на 174 вызова в связи с семейными конфликтами. Из них 75 - в течение последних двух недель.

"Несмотря на то, что количество конфликтов выросло, большая часть из них решается с приездом полиции. В частности, увеличилось число ссор, однако количество случаев физического насилия в семьях не выросло", - прокомментировал прирост числа вызовов представитель RPP Том Садовскис.

По статистике RPP видно, что после объявления режима ЧС значительно выросли вызовы на семейные конфликты ФОТО: Re:baltica

Число вызовов Госполиции не выросло. "В среднем это два вызова в день", - сказала Элина Приедите, специалист по общественным отношениям Госполиции, однако конкретные цифры обещала назвать на следующей неделе.

Доступные телефоны доверия работают без изменений, однако очные консультации в кризисных центрах заменены на удаленные.

Министерство благосостояния работает над особым кризисным алгоритмом для работы с семьями с детьми. На его нехватку Re:Baltica указали и в кризисных центрах, так как сейчас нет единой системы - в частности, одни службы работают, а другие - нет, и не исследуют семьи риска.

В других странах, например, в Бельгии и Швейцарии, созданы специальные рабочие группы, задача которых - координировать работу в чрезвычайной ситуации, чтобы продолжить оказывать поддержку жертвам насилия. В свою очередь, в Испании установлено, что ответственные учреждения должны быть доступны круглосуточно, а также должны своевременно реагировать, обеспечивая защиту и безопасное размещение.