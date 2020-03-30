Футболисты "Ювентуса" согласились не получать зарплату четыре месяца

В сообщении на официальном сайте "Ювентуса" говорится, что команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. В ответ клуб пообещал увеличить футболистам зарплаты в случае, если сезон возобновится.

Как отмечает Tuttosport, капитан команды Джорджо Кьеллини обсудил ситуацию с президентом клуба Андреа Аньелли, а затем обратился к ведущим игрокам - вратарю Джанлуиджи Буффону, защитнику Леонардо Бонуччи и нападающему Криштиану Роналду. Получив от них одобрение, Кьеллини связался с другими игроками, которые также в целом поддержали идею.

Сообщается, что 35-летний Роналду заработает на 3,8 миллиона евро меньше. Выручка туринского клуба за счёт урезания зарплат игрокам составит 90 миллионов евро.