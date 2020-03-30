Винькеле: миграция медиков между медучреждениями несет высокий риск

"Это делается, чтобы можно было заработать и чтобы прикрыть нехватку медиков", - пишет министр, подчеркивая, что ситуацию можно улучшить только в долгосрочной перспективе и только с помощью денег.

Политик подчеркнула, что сейчас более отчетливо, чем когда-либо, виден урон, который наносит недостаточное финансирование здравоохранения.

Как сообщалось, Covid-19 в Латвии заболело уже несколько медиков, в том числе хирург Резекниенской больницы, онколог клинической университетской больницы им. Страдиньша, два работающих в Риге стоматолога и некоторые другие медработники.

Для защиты медиков и пациентов от возможного заражения Covid-19 с пятницы, 27 марта, частично ограничено предоставление медицинских услуг как в государственных, так и в частных медучреждениях.

Минздрав подчеркнул, что по-прежнему предоставляется неотложная медицинская помощь и срочная помощь, в том числе необходимые обследования и консультации.

Министерство пояснило, что таким образом не будут ограничены возможности пациентов получить помощь, например, в случае внезапной боли. Семейные врачи также продолжат работу.

Не отменены также онкологические и необходимые для спасения жизни операции, а также операции, в случае отмены которых может наступить инвалидизация пациента. Необходимую помощь будут получать также беременные, пациенты с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, больные психиатрического профиля, пациенты с последствиями травм и др. В рамках возможностей консультации будут предоставляться удаленно.

Также будут предоставляться услуги, необходимые для обеспечения непрерывности терапии - химиотерапия, терапия с использованием биологических препаратов, заместительная органотерапия, лучевая терапия, метадоновая заместительная терапия, помощь пациентам, которым необходимо продолжить или завершить неотложное лечение в стационаре и т.д.

Консультации специалистов также будут предоставляться пациентам с хроническими заболеваниями. По возможности это будет происходить дистанционно. Кроме того, будут предоставляться услуги реабилитации людям, для которых перенос этих услуг может привести к инвалидности или нетрудоспособности.

С 27 марта стоматологические услуги также предоставляются только в острых и неотложных случаях.