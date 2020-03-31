Наша жизнь после Covid-19. Изменится ли мир до неузнаваемости?

Новая пандемия Covid-19 фундаментально потрясла мировой порядок. Более четверти человечества вынуждены оставаться дома. Во многих странах мира закрыты школы, предприятия и даже национальные границы. Эти беспрецедентные меры изменили социальную структуру общества и сильно повлияли на экономику, что привело к реальной обеспокоенности по поводу распространяющейся безработицы и даже голода, сообщает катарская телекомпания Al Jazeera.

Возможные сценарии текущей ситуации все еще очень неопределенны, но эксперты подчеркивают, что пандемия и глобальные усилия по ее преодолению могут привести к долгосрочным изменениям в том, как мы живем, работаем, практикуем религию и развлекаемся. При планировании постпандемического мира очень важно, чтобы мир изменился к лучшему, а не наоборот.

Как будет выглядеть будущее? Сотрудники Al Jazeera связались с экспертами нескольких отраслей и попросили их поделиться своим мнением о том, каким на их взгляд будет мир после Covid-19.

Упадок аналогового мира и дальнейшее укрепление технологий

Эндри Кин - американский комментатор новостей и автор нескольких книг

Физический аналоговый мир разрушается, в кризисе традиционные аналоговые предприятия - отели, рестораны и авиакомпании. В свою очередь цифровой мир процветает. Мы переживаем пандемию во многом благодаря технологиям. Все сидят дома, и их окно в мир - смартфон. В постпандемическом мире технологии будут такими же важными, как и сейчас, если не более значительными, а технологические компании будут и дальше укреплять свои доминирующие позиции.

Мы также потенциально можем пережить еще больший государственный надзор за общественностью, тем самым сократив свободу личности и частную жизнь. В этом нет ничего нового. Однако пандемия может ускорить эту тенденцию.

В то же самое время кризис Covid-19 может еще больше ослабить Запад и укрепить позиции Китая. Технократически-авторитарная модель Китая хорошо зарекомендовала себя в борьбе с вирусом, продвигая идею о том, что она может быть более устойчивой, чем западная демократия.

Людям, которые заботятся о свободе, неприкосновенности частной жизни и правах человека, после коронавируса мир может показаться более мрачным, чем до эпидемии.

Меньше международного сотрудничества; хаос и анархия в нестабильных странах

Анреас Криг - доцент школы исследований в области безопасности в Королевском колледже Лондона

Covid-19 ускорит наступление Четвертой промышленной революции и дигитализацию всех услуг, включая государственных. Отношения между обществом и государством станут еще более отдаленными.

В контексте пандемии Covid-19 людям придется, в некоторой степени, пожертвовать частью своей свободы в обмен на безопасность, что означает перемены в социальных отношениях в либеральном мире. Обещая эту безопасность, правительство может использовать Covid-19 в качестве предлога для консолидации власти, ограничения и контроля над обществом.

На международном уровне будет меньше сотрудничества. Продолжит распространятся тенденция к национализму и самодостаточности.

После окончания кризиса Covid-19 ожидаются кризисы в сфере экономики и здравоохранения, а также общая глобальная экономическая депрессия. В нестабильных странах могут начаться хаос и анархия, и есть хорошие шансы, что нынешние режимы нескольких стран не переживут кризис.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Постоянные изменения наших привычек и ценностей

Пит Лун - руководитель отдела поведенческих исследований, Институт экономических и социальных исследований в Дублине.

Многие люди будут вспоминать этот период как время, когда в их жизни начались серьезные перемены.

Огромную часть нашей жизни составляют привычки - они очень эффективно помогают нам работать, заботиться о семьях и достигать своих целей. Системные потрясения приводят к изменению этих привычек. Люди начинают работать и путешествовать другими способами, и их распорядок дня и ритм жизни меняются. Когда человек вынужден действовать по-другому, то меняются и его привычки. Это происходит довольно быстро - даже в течение нескольких недель или месяцев.

Подобные потрясения оказывают длительное влияние на ценности людей. Мы знаем об обществах, которые, например, после войны, становятся более сплоченными. Эта пандемия не настоящая война, но она также требует единства в обществе. Когда люди осознают, чего можно достичь с помощью коллективных действий, это меняет их отношение к другим, что, в свою очередь, способствует укреплению чувства общности.

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Революция в системе здравоохранения

Вин Гупта - доцент доцент медицинского факультета Вашингтонского университета.

Кризиса такого масштаба в общественном здравоохранении за последние столетия еще не было. Это оказывает тяжелое психологическое давление на всех жителей мира, и ожидается, что люди во многих частях планеты будут использовать Covid-19 в качестве убедительного аргумента для обеспечения всеобщего здравоохранения.

Реакция страны на пандемию во многом зависит от принципов и прозрачности правительства. Люди будут требовать приоритета сферы здравоохранения.

Также можно ожидать революцию в предоставлении базовой медицинской помощи. Цифровые технологии станут все более важной частью этой системы, и мы также, вероятно, увидим рост удаленных медицинских услуг.

Пандемия демонстрирует слабые стороны существующей системы и служит основой для изменений и инноваций.

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Угроза сущности религии

Мохд Файзал Муса - исследователь Университета малайского мира и цивилизации в Малайзии

Один из аспектов нашей жизни, который особенно сильно пострадал от нынешней пандемии - религия. В некоторых странах, таких как Южная Корея, Иран и Малайзия, распространению Covid-19 значительно способствовали посещения мест паломничества и участие людей в религиозных ритуалах.

В современной истории святые места мусульман-суннитов и шиитов еще никогда не закрывались в целях безопасности или для дезинфекции. Через месяц в мусульманском мире начнется Рамадан, и нет никаких сомнений в том, что религиозные ценности, основанные на религиозных ритуалах, будут серьезно нарушены.

Это то, что невозможно заменить технологией. Конечно, люди смогут наслаждаться проповедями благодаря трансляциям, но без присутствия людей и атмосферы, доступной только в святых местах, сама сущность религии подрывается. Это очень важно, потому что религиозные ритуалы часто символизируют саму религию.

Коллективные ритуалы дают верующим духовный опыт, но без надлежащего участия этот опыт считается неполным. Другими словами, религия больше не будет прежней.

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Укрепление мировой торговли и уменьшение неравенства

Шанта Деварьян - профессор Школы Дипломатической службы Джорджтаунского университета

Пандемия Covid-19 серьезно повлияла на международную торговлю, нанеся значительный ущерб мировой экономике. Это также показывает, насколько сильно мы все зависим от глобальных сетей поставок.

После окончания пандемии Covid-19 глобальная торговля, скорее всего, восстановится и станет сильнее, но торговых сетях будут серьезные сбои.