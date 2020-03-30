Covid-19: Нидерланды получили от Китая дефектные маски для лица, Испания - тесты

21 марта правительство Нидерландов получила от Китая 1,3 миллиона масок для лица, часть из которых выделили медикам. Однако Минздрав Нидерландов "получил сигнал, что качество посылки не соответствует стандартам", говорится в сообщении для СМИ.

"Вторая проверка подтвердила, что маски для лица не соответствуют стандартам. Принято решение прервать использование этой посылки", - проинформировало правительство Нидерландов.

У масок была сертификация KN95, таким образом, они должны были отфильтровывать 95% находящихся в воздухе частиц.

В свою очередь Нидерландский телеканал NOS сообщил, что отозвано всего 600 000 масок для лица. Все дальнейшие посылки защитных средств будут подвержены дополнительным проверкам.

В Нидерландах пока что подтверждено 9800 случаев заболевания и 632 случая смерти от Covid-19.

Испания получила неработающие тексты

Нидерланды - не единственная страна, которая во время пандемии Covid-19 получила дефектное медицинское оборудование от Китая. В четверг Испания сообщила, что вернет производителю 640 000 тестов быстрого установления Covid-19, которые она закупила у китайского предприятия. Проверки показали, что точность тестов составляет всего 30%.

У тестов была маркировка СЕ, что свидетельствует о соответствии стандартам Европы. Однако посольство Китая в Испании указало, что у производителя тестов Shenzen Bioeasy Biotechnology нет лицензии на распространение медицинских товаров.

Испания - вторая наиболее пострадавшая от Covid-19 страна после Италии.