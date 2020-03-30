Covid-19: Нидерланды получили от Китая дефектные маски для лица, Испания - тесты

Нидерланды отозвали 600 000 импортированных из Китая масок для лица, которые оказались дефектными, в свою очередь Испания на прошлой неделе сообщила о возврате 640 000 тестов на Covid-19, так как они показывали правильный результат лишь в 30% случаев, сообщает Euronews.
21 марта правительство Нидерландов получила от Китая 1,3 миллиона масок для лица, часть из которых выделили медикам. Однако Минздрав Нидерландов "получил сигнал, что качество посылки не соответствует стандартам", говорится в сообщении для СМИ.
"Вторая проверка подтвердила, что маски для лица не соответствуют стандартам. Принято решение прервать использование этой посылки", - проинформировало правительство Нидерландов.
У масок была сертификация KN95, таким образом, они должны были отфильтровывать 95% находящихся в воздухе частиц.
В свою очередь Нидерландский телеканал NOS сообщил, что отозвано всего 600 000 масок для лица. Все дальнейшие посылки защитных средств будут подвержены дополнительным проверкам.
В Нидерландах пока что подтверждено 9800 случаев заболевания и 632 случая смерти от Covid-19.
Испания получила неработающие тексты
Нидерланды - не единственная страна, которая во время пандемии Covid-19 получила дефектное медицинское оборудование от Китая. В четверг Испания сообщила, что вернет производителю 640 000 тестов быстрого установления Covid-19, которые она закупила у китайского предприятия. Проверки показали, что точность тестов составляет всего 30%.
У тестов была маркировка СЕ, что свидетельствует о соответствии стандартам Европы. Однако посольство Китая в Испании указало, что у производителя тестов Shenzen Bioeasy Biotechnology нет лицензии на распространение медицинских товаров.
Испания - вторая наиболее пострадавшая от Covid-19 страна после Италии.
Министр здравоохранения Турции в пятницу также сообщил, что заказанные на китайском предприятии тесты не соответствуют стандартом, поэтому Турция решила заказать тесты у другой китайской компании.