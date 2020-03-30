Гаусс: докризисные объемы деятельности airBaltic может вернуть в 2021 году, если не позже

По его словам, airBaltic в настоящее время видит значительное сокращение новых резерваций билетов, но компания готова возобновить работу, как только это будет возможно. Число забронированных билетов снизилось на 98%.

"Если мы сравним доходы за последние 30 дней с прошлым годом, то спад составляет 23 миллиона евро, и 320 тыс. пассажиров, на которых мы рассчитывали, не забронировали полеты", - сообщил исполнительный директор авиакомпании.

По словам Гаусса, сейчас есть более миллиона резерваций на время после 14 апреля, но то, произойдут ли эти полеты, будет зависеть от ситуации в Европе и решений государственных структур.

Он подчеркнул, что сейчас европейцы очень осторожны, добавив, что обычно доходы airBaltic от резервации билетов в течение недели составляли около 10 млн евро, а сейчас - 140 тыс. евро. В то же время по окончании кризиса компания ожидает резкого роста количества резерваций.

По словам Гаусса, прежних объемов деятельности airBaltic может добиться только в следующем году, если не позже, потому что распространение вируса привело к экономическому кризису.

"Даже такие крупные экономики, как Германия, в настоящее время прогнозируют, что спад может достигнуть 20% или одной пятой части. Если сильнейшие экономики Европы переживут самую большую рецессию со времен Второй мировой войны, то, естественно, что в экономике не будет так много денег, чтобы мы вернулись к тому же количеству полетов, как раньше. Поэтому мы в индустрии ожидаем падения спроса", - признал Гаусс.

Несмотря на то, что авиакомпания в настоящее время резко сократила расходы, в том числе прекратив трудовые отношения или отправив в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников, и все еще может обойтись собственными средствами, в будущем ей будет необходима также господдержка, заявил Гаусс, добавив, что у авиакомпании есть четкий план возобновления работы после снятия ограничений на международные перелеты.