Пн, 30.03.2020
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Из-за Covid-19 интенсивность дорожного движения снизилась на пятую часть

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С момента объявления режима чрезвычайной ситуации интенсивность движения на главных автодорогах Латвии снизилась на 19% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi (LVC).

В сравнении с соответствующим периодом месяц назад, то есть 15-28 февраля, интенсивность движения на главных автодорогах страны уменьшилась на 18%.

Наибольший спад интенсивности движения отмечен на участке Елгавского шоссе от Элеи до границы с Литвой - на 87%. На латвийско-литовской границе сейчас возобновлен пограничный контроль. На 43% снизилась интенсивность движения на участке Валмиерского шоссе от Стренчи до Валки. На латвийско-эстонской границе также возобновлен пограничный контроль.

Единственным участком главных автодорог, на котором наблюдалось небольшое увеличение интенсивности движения по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, стал участок Таллинского шоссе возле Адажи.

Как отмечает LVC, изменения интенсивности движения на главных автодорогах ранее традиционно коррелировали с тенденциями развития экономики страны.

Среднесуточная интенсивность движения в сети главных государственных автодорог в 2019 году выросла на 5% по сравнению с 2018 годом и составила 6525 транспортных единиц в сутки на километр дороги. С 2011 года интенсивность движения в Латвии продолжала ежегодно расти и в прошлом году достигла самых высоких показателей за последние 10 лет.

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