У главного тренера клуба КХЛ нашли коронавирус

"У Майкла Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус (COVID-19). В настоящее время Майкл вместе с семьёй находится дома, в Канаде, где получает необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении клуба.

Пресс-аташе "Локомотива" Александр Саханов сообщил, что игроков ярославского клуба не будут централизованно тестировать на наличие коронавирусной инфекции, так как они не контактировали с Пелино в последние две недели.

60-летний Пелино возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт истекает 30 апреля. До этого канадский специалист работал помощником главного тренера в омском "Авангарде" и магнитогорском "Металлурге".