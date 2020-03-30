У главного тренера клуба КХЛ нашли коронавирус

У главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Майкла Пелино и его супруги обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Twitter команды из Ярославля.
"У Майкла Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус (COVID-19). В настоящее время Майкл вместе с семьёй находится дома, в Канаде, где получает необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении клуба.
Пресс-аташе "Локомотива" Александр Саханов сообщил, что игроков ярославского клуба не будут централизованно тестировать на наличие коронавирусной инфекции, так как они не контактировали с Пелино в последние две недели.
60-летний Пелино возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт истекает 30 апреля. До этого канадский специалист работал помощником главного тренера в омском "Авангарде" и магнитогорском "Металлурге".
Напомним, что 25 марта КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с негативным развитием ситуации из-за распространения коронавируса. Таким образом, в сезоне-2019/2020 не будет выявлен обладатель Кубка Гагарина.