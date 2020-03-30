Пн, 30.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

У главного тренера клуба КХЛ нашли коронавирус

Майкл Пелино (в центре)

ФОТО: twitter.com/hclokomotiv

У главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Майкла Пелино и его супруги обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Twitter команды из Ярославля.

"У Майкла Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус (COVID-19). В настоящее время Майкл вместе с семьёй находится дома, в Канаде, где получает необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении клуба.

Пресс-аташе "Локомотива" Александр Саханов сообщил, что игроков ярославского клуба не будут централизованно тестировать на наличие коронавирусной инфекции, так как они не контактировали с Пелино в последние две недели.

60-летний Пелино возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт истекает 30 апреля. До этого канадский специалист работал помощником главного тренера в омском "Авангарде" и магнитогорском "Металлурге".

Напомним, что 25 марта КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с негативным развитием ситуации из-за распространения коронавируса. Таким образом, в сезоне-2019/2020 не будет выявлен обладатель Кубка Гагарина.

Последние новости

НАВЕРХ