Пн, 30.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

Семейные врачи смогут направлять людей на оплачиваемые анализы на Covid-19

Надпись "Практика семейного врача"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В дальнейшем семейные врачи смогут направлять на оплачиваемые государством анализы на Covid-19 людей с симптомами респираторных заболеваний, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

С понедельника на Covid-19 начнут тестировать медиков, которые работают в нескольких лечебных учреждениях, в интенсивной терапии и реанимации.

По мнению Винькеле, работа медиков в нескольких лечебных учреждениях создает высокий риск распространения Covid-19, и улучшить эту ситуацию могут только время и финансирование.

Глава Минздрава отметила, что на прошлой неделе стало меньше людей, которые сделали анализ на Covid-19.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за прошедшие сутки сделано 502 теста, тогда как в пятницу неделей ранее - 1089.

Как сообщалось, Covid-19 в Латвии заразились уже несколько медиков, а общее количество заболевших составляет 376 человек.

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