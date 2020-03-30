Семейные врачи смогут направлять людей на оплачиваемые анализы на Covid-19

С понедельника на Covid-19 начнут тестировать медиков, которые работают в нескольких лечебных учреждениях, в интенсивной терапии и реанимации.

По мнению Винькеле, работа медиков в нескольких лечебных учреждениях создает высокий риск распространения Covid-19, и улучшить эту ситуацию могут только время и финансирование.

Глава Минздрава отметила, что на прошлой неделе стало меньше людей, которые сделали анализ на Covid-19.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за прошедшие сутки сделано 502 теста, тогда как в пятницу неделей ранее - 1089.