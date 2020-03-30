Хотела еды: в Эстонии в магазине задержали 81-летнюю женщину с ножом

Пожилая женщина была арестована полицией на месте происшествия, однако после снятия показаний ее отпустили домой.

"Прокуратура не сочла необходимым требовать ее ареста", - сказала BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

25 марта пожилая женщина вошла в магазин и попыталась украсть еду, но была застигнута охранником.

Охранник попытался помешать женщине покинуть магазин, но она схватила имевшийся при ней нож и стала угрожать ему.