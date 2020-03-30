Хотела еды: в Эстонии в магазине задержали 81-летнюю женщину с ножом

81-летняя женщина, во вторник на прошлой неделе угрожавшая ножом охраннику в магазине в Силламяэ, Эстония, заподозрена в разбое.
Пожилая женщина была арестована полицией на месте происшествия, однако после снятия показаний ее отпустили домой.
"Прокуратура не сочла необходимым требовать ее ареста", - сказала BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.
25 марта пожилая женщина вошла в магазин и попыталась украсть еду, но была застигнута охранником.
Охранник попытался помешать женщине покинуть магазин, но она схватила имевшийся при ней нож и стала угрожать ему.
По данным Идаской префектуры, женщина была задержана полицией по подозрению в разбое, возбуждено уголовное дело.