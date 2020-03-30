Известно название фирмы, которая стала очагом Covid-19 в Елгаве

Предприятием в Елгаве, шесть работников которого заболели Covid-19, является похоронное бюро Velis-A, подтвердил агентству LETA руководитель и совладелец предприятия Алдис Кнавиньш.
По его словам, одна из работниц компании в начале марта вернулась из-за границы, однако в то время в отношении страны, где она побывала, еще не были введены ограничения, поэтому на сотрудницу не распространялись требования самоизоляции. В связи с этим, по словам Кнавиньша, он не может с уверенностью сказать, являются ли работники предприятия источником инфекции.
По словам Кнавиньша, 15 марта он отправился на прогулку вдоль моря, а на следующий день почувствовал себя плохо, у него поднялась температура.
Поскольку подозрений на заражение коронавирусом не было, он отправился в офис, а позже подобные симптомы появились еще у некоторых сотрудников предприятия, которые работали с клиентами.
Заболевание Covid-19 было констатировано у шести работников Velis-A, по большей части это сотрудники бюро, в том числе сам Кнавиньш и его жена. Все они лечатся, находясь на карантине, чувствуют себя сравнительно хорошо.
По крайней мере до 10 апреля закрыты оба бюро Velis-A в Елгаве и Добеле.
Ранее директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что большая часть выявленных в Елгаве случаев заболевания Covid-19 связана с заражением на одном предприятии, где заболели по меньшей мере шесть сотрудников. По его словам, эпидемиологическое расследование показало, что первый заразившийся человек до этого побывал за рубежом.