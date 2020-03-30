Известно название фирмы, которая стала очагом Covid-19 в Елгаве

По его словам, одна из работниц компании в начале марта вернулась из-за границы, однако в то время в отношении страны, где она побывала, еще не были введены ограничения, поэтому на сотрудницу не распространялись требования самоизоляции. В связи с этим, по словам Кнавиньша, он не может с уверенностью сказать, являются ли работники предприятия источником инфекции.

По словам Кнавиньша, 15 марта он отправился на прогулку вдоль моря, а на следующий день почувствовал себя плохо, у него поднялась температура.

Поскольку подозрений на заражение коронавирусом не было, он отправился в офис, а позже подобные симптомы появились еще у некоторых сотрудников предприятия, которые работали с клиентами.

Заболевание Covid-19 было констатировано у шести работников Velis-A, по большей части это сотрудники бюро, в том числе сам Кнавиньш и его жена. Все они лечатся, находясь на карантине, чувствуют себя сравнительно хорошо.

По крайней мере до 10 апреля закрыты оба бюро Velis-A в Елгаве и Добеле.