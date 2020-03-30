Фото ⟩ В Риге у Даугавгривского шоссе загорелась свалка
В понедельник, 30 марта, в Риге начался пожар на Даугавгривском шоссе, сообщает новостная служба LTV.
Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:45.
Как сообщает LTV, пожарные на месте происшествия констатировали, что горит свалка площадью примерно 300 квадратных метров.
Принимая во внимание, что от горящего мусора может распространяться ядовитый дым, жителей призывают не приближаться к месту происшествия и закрыть окна, чтобы дым не проник в квартиры.
Галерея: Пожар в Риге
К 15 часам пожар был локализован.
Галерея: Пожар на свалке в Риге локализован