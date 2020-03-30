Пн, 30.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Фото ⟩ В Риге у Даугавгривского шоссе загорелась свалка
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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 30 марта, в Риге начался пожар на Даугавгривском шоссе, сообщает новостная служба LTV.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:45. 

Как сообщает LTV, пожарные на месте происшествия констатировали, что горит свалка площадью примерно 300 квадратных метров.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Принимая во внимание, что от горящего мусора может распространяться ядовитый дым, жителей призывают не приближаться к месту происшествия и закрыть окна, чтобы дым не проник в квартиры.

Галерея: Пожар в Риге

К 15 часам пожар был локализован.

Галерея: Пожар на свалке в Риге локализован

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