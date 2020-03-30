МВД предлагает ввести доплаты для полицейских и пограничников

Для таких доплат на время чрезвычайного положения потребовалось бы около 2 млн евро, которые предлагается взять из бюджета министерства.

Доплаты в случае одобрения будут выплачиваться тем сотрудникам Госполиции и Госпогранохраны, которые прямо задействованы в мероприятиях, связанных с чрезвычайным положением.

Как сообщалось, 26 марта правительство приняло решение о выделении медикам доплат в размере до 50% от зарплаты в марте и в размере до 20% от зарплаты на протяжении двух последующих месяцев за работу по ограничению распространения Covid-19.