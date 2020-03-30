МВД предлагает ввести доплаты для полицейских и пограничников

Министерство внутренних дел подготовило для членов правительственной коалиции предложение, предусматривающее введение кризисных доплат для полицейских и пограничников в размере 20% от зарплаты, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Для таких доплат на время чрезвычайного положения потребовалось бы около 2 млн евро, которые предлагается взять из бюджета министерства.
Доплаты в случае одобрения будут выплачиваться тем сотрудникам Госполиции и Госпогранохраны, которые прямо задействованы в мероприятиях, связанных с чрезвычайным положением.
Как сообщалось, 26 марта правительство приняло решение о выделении медикам доплат в размере до 50% от зарплаты в марте и в размере до 20% от зарплаты на протяжении двух последующих месяцев за работу по ограничению распространения Covid-19.
С 13 марта по 14 апреля в Латвии в связи с распространением нового коронавируса было введено чрезвычайное положение, предусматривающее ряд ограничений. 24 марта министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что срок чрезвычайного положения, скорее всего, будет продлен.