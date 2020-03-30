"Фергюсону ищут соперника". Бой Хабиба снова отменят?

Нурмагомедов рассказал, что в настоящий момент он находится в Дагестане, а в связи с тем, что 30 марта Россия временно закрыла границы, Нурмагомедов лишён возможности покинуть страну. "Тренируюсь, не знаю к чему", - сказал боец.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля, но пока неизвестно, где он пройдёт и пройдёт ли вообще.

"До меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в США. Но я не могу вылететь из России. И, насколько мне известно, они уже ищут другого соперника для Тони Фергюсона", - сказал Хабиб во время прямого эфира.

Заявление Хабиба прокомментировал российский ветеран ММА Олег Тактаров, который усомнился в том, что Нурмагомедов не может улететь на бой против Фергюсона.

"Это враньё, можно на частном самолёте улететь. Частный самолёт и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны. Любой бизнесмен может в этом помочь", - заявил Тактаров.

Не остался без комментариев и соперник Нурмагомедова. Тони Фергюсон в своём Twitter призвал Хабиба назвать место боя.

"18 апреля всё ближе, а ты прячешься в России. Запреты на перемещение не помешают мне надрать твою задницу. Не используй это как оправдание для отказа от боя. Тебе предложили много локаций, отправь нам хотя бы одну. Ты всё ещё моя сучка", - написал американец.