Больница Страдиня получила 48 000 защитных масок, 5000 респираторов и 500 пар очков

Эти средства индивидуальной защиты рассчитаны до момента, когда будет получен следующий груз с масками и респираторами, который Национальная служба здравоохранения планирует доставить через две недели.

Вейнберга отметила, что с учетом ситуации в стране и мер предосторожности потребление масок в медицинских учреждениях значительно возросло.

По расчетам больницы Страдиня, в месяц ей необходимо до 100 000 масок, так как с понедельника их носит весь лечебный персонал, чтобы обеспечить максимальную защиту медиков от заражения новым коронавирусом.

Галерея: Латвия получила груз масок

Как сообщалось, в выходные дни в Латвию из Китая был доставлен первый груз защитных средств для медицинских учреждений - 900 тыс. масок и 80 тыс. респираторов. Грузовой спецрейс в Китай выполнила авиакомпания airBaltic.