Пн, 30.03.2020
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Латвийская группа Mayla выпустила свой второй студийный альбом

Mayla

ФОТО: Пресс-фото

В пятницу, 27 марта, латвийская death metal группа Mayla выпускает свой второй студийный альбом под названием "Бездна", состоящий из восьми композиций.

"Бездна" - это альбом, в экспрессивной форме повествующий о приходящей в упадок системе ценностей, которая превращает человека в скот, а его реальность - в монотонное повторение бессмысленных ритуалов.

"Тяжелая музыка, как форма искусства, позволяет поднимать непопулярные темы, такие как насилие и безумие. Об этом предпочитают умалчивать, игнорируя то, что происходит за соседней дверью" - к такому выводу пришла команда.

Группа Mayla существует с 2013 года. За это время коллектив успел выпустить дебютный альбом "Possession of the Wretched", принять участие в нескольких прибалтийских фестивалях тяжёлой музыки, а также отыграть на одной сцене со знаменитыми командами из России и Европы.

Альбом можно послушать на популярных стриминг-платформах и приобрести цифровую копию на странице группы Bandcamp.

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