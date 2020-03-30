Латвийская группа Mayla выпустила свой второй студийный альбом

"Бездна" - это альбом, в экспрессивной форме повествующий о приходящей в упадок системе ценностей, которая превращает человека в скот, а его реальность - в монотонное повторение бессмысленных ритуалов.

"Тяжелая музыка, как форма искусства, позволяет поднимать непопулярные темы, такие как насилие и безумие. Об этом предпочитают умалчивать, игнорируя то, что происходит за соседней дверью" - к такому выводу пришла команда.

Группа Mayla существует с 2013 года. За это время коллектив успел выпустить дебютный альбом "Possession of the Wretched", принять участие в нескольких прибалтийских фестивалях тяжёлой музыки, а также отыграть на одной сцене со знаменитыми командами из России и Европы.

Альбом можно послушать на популярных стриминг-платформах и приобрести цифровую копию на странице группы Bandcamp.