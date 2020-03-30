Пн, 30.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

В транспорте Риге пометили сиденья, на которые не следует садиться

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Для обеспечения физического дистанцирования в общественном транспорте Rīgas satiksme пометило сиденья, на которые не следует садиться, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича.

Специальная маркировка, напоминающая о необходимости дистанцироваться, нанесена и на пол салонов транспортных средств.

Rīgas satiksme призывает людей использовать транспорт только в том случае, если нет другой альтернативы.

Тех людей, которые в последние 14 дней вернулись из-за границы, предприятие призывает вообще не пользоваться общественным транспортом.

Последние новости

НАВЕРХ