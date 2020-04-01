Little Big показал "карантинную версию" своей песни

Видео начинается с того, что двое мужчин столовыми приборами играют на стеклянных стаканах и пластиковой бутылке. Действие происходит на кухне. Затем к двум мужчинам присоединяется Илья Прусикин, который ритмично "стряхивает" градусник и повторяет фразу "I’m ok".

На момент публикации видео посмотрели больше 760 тысяч раз. Большинство пользователей Instagram хорошо отнеслись к этому видео и поблагодарили Прусикина за положительные эмоции. А как вы развлекаетесь на карантине?