Ср, 1.04.2020
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Little Big показал "карантинную версию" своей песни

Илья Прусикин

ФОТО: скриншот с youtube.com

Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин в своём Instagram опубликовал видеоролик на песню I’m ok.

Видео начинается с того, что двое мужчин столовыми приборами играют на стеклянных стаканах и пластиковой бутылке. Действие происходит на кухне. Затем к двум мужчинам присоединяется Илья Прусикин, который ритмично "стряхивает" градусник и повторяет фразу "I’m ok".

На момент публикации видео посмотрели больше 760 тысяч раз. Большинство пользователей Instagram хорошо отнеслись к этому видео и поблагодарили Прусикина за положительные эмоции. А как вы развлекаетесь на карантине?

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