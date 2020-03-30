Пн, 30.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Вильнюс: за общественным порядком будут следить с неба

Дрон. Иллюстрация

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Для поддержания общественного порядка в общественных местах Вильнюса и информирования населения будут использоваться дроны, сообщило в понедельник самоуправление столицы Литвы.

Сообщается, что семь волонтёрских дронов будут использоваться в Вильнюсе с 9 часов до 18 часов, со временем их станет больше. Собранная дронами информация о нарушениях будет передаваться отделению общественного порядка самоуправления или полиции.

"Дроны помогут наблюдать за местами, где могут собираться люди, им будет направляться звуковая информация или в такие места будут оперативно прибывать сотрудники по поддержанию общественного порядка", - сообщает самоуправление.

Основное внимание планируется уделять паркам и игровым площадкам, где всё ещё встречаются группы людей.

Изображение, которое фиксирует дрон, транслируется непосредственно в оперативный центр чрезвычайного положения в Вильнюсском самоуправлении, который координирует, куда направить патруль по поддержанию общественного порядка или вызвать на помощь полицию.

Согласно последним данным, в Литве Covid-19 заразились 484 человека.

Последние новости

НАВЕРХ