Вильнюс: за общественным порядком будут следить с неба

Сообщается, что семь волонтёрских дронов будут использоваться в Вильнюсе с 9 часов до 18 часов, со временем их станет больше. Собранная дронами информация о нарушениях будет передаваться отделению общественного порядка самоуправления или полиции.

"Дроны помогут наблюдать за местами, где могут собираться люди, им будет направляться звуковая информация или в такие места будут оперативно прибывать сотрудники по поддержанию общественного порядка", - сообщает самоуправление.

Основное внимание планируется уделять паркам и игровым площадкам, где всё ещё встречаются группы людей.

Изображение, которое фиксирует дрон, транслируется непосредственно в оперативный центр чрезвычайного положения в Вильнюсском самоуправлении, который координирует, куда направить патруль по поддержанию общественного порядка или вызвать на помощь полицию.