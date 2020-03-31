Ученые обнаружили в нелегальном китайском деликатесе два похожих на SARS-CoV-2 вируса

Стоит отметить, что эти животные не являются источником коронавируса, однако SARS-CoV-2 и два вида, обнаруженных у яванских ящеров - очень похожи. В Китае процветает нелегальная торговля этим видом, и по мнению авторов исследования, является бомбой замедленного действия, которую нужно уничтожить как можно быстрее.

С момента, когда следы нового вида коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание Covid-19, привели на птичий рынок в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), ученым стало ясно его происхождение.

Исследования генома SARS-CoV-2 показали, что велика вероятность того, что впервые вирус появился в колонии летучих мышей в провинции Хубэй.

На рынках Китая продают много разных животных, которых местные жители используют и в пищу, и для народной медицины. Предложение обширное - есть обитатели азиатских лесов. Однако, доподлинно неизвестно, действительно ли на вышеупомянутом рынке продавали летучих мышей. А вот ящеров - точно.

Несмотря на то, что яванский ящер является видом, которому угрожает исчезновением, в Китае это деликатес и база для тоника.

Торговля яванскими ящерами является незаконной.

В 2017 и 2018 году в рамках операции по борьбе с контрабандой были найдены 18 кусков замороженного мяса яванского ящера. Ученые провели исследование, в результате которого нашли очень похожие на SARS-CoV-2 вирусы.

Полное исследование опубликовано в журнале Nature.