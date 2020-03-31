Самоизоляция семьи с двумя детьми: плюсы и минусы

Старшей дочке объяснили на понятном языке, почему мы сидим дома и не видимся с бабушкой.

Написали распорядок дня, делаем зарядку и записали Юлю на онлайн-уроки рисования и английского - посмотрим, как пойдет. Для младшего сына ничего не изменилось - он только рад, что все дома.

Мне очень тяжело без времени на себя. До этого пару раз в неделю я уходила из дома на учебу, встречу с друзьями или просто погулять по интересным местам. Сейчас у меня такой возможности нет, так что решила вечерами гулять рядом с домом, чтобы хотя бы немного отдышаться.

ФОТО: Из личного архива Дарьи

В конце хочу попросить всех не оставаться равнодушными! Если есть возможность не просить возврата за купленные билеты в театр и на концерты - не просите, им сейчас несладко. Давайте поддержим не только большие супермаркеты, но и мелкий бизнес, ведь хлеб, молочку и другие вещи можно купить и там, тем более что большинство приспособились и доставляют все на дом. Даже в такое время давайте будем вместе!

Желаю нам всем не болеть!