Самоизоляция семьи с двумя детьми: плюсы и минусы

Остались в самоизоляции с маленькими детьми и не знаете, чем заняться? Не беда! Блогер "Маминого клуба" Дарья расскажет, как она проводит это время со своими маленькими детьми, а также какие плюсы ей удалось выделить для себя.
Здесь и далее повествование ведётся от лица Дарьи.
Я долго сидела перед пустым листом и не знала, как начать. В это непростое время я в первую очередь хочу выразить поддержку всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации в связи с вирусом. Даже после самой темной ночи будет рассвет, держитесь!
Карантин. Мне повезло: я и так сижу с младшим дома, так что взять старшую из садика мне не составило труда. Сложно только смириться с мыслью, что на месяц мы все вчетвером (муж сейчас тоже работает из дома) заперты в квартире, без возможности хоть немного отдыхать друг от друга.
Чтобы привести мысли в порядок и понять, как выжить всем вместе, не убив друг друга, я решила составить себе план дня и придумать идеи для игр. Но для начала, чтобы настроить себя и домашних, я записала все плюсы, которые можно вынести из этой ситуации:
- По утрам можно никуда не спешить. А это ещё тот подарок! Спокойно, под стоны голодных детей можно приготовить завтрак, поваляться (если дадут) подольше в кровати. А ещё, если силы есть, можно внедрить те самые полезные утренние привычки, которые так давно хотела, но что-то всегда шло не так.
- Разбор хлама. Раз уж так много времени все проводят дома, пусть займутся полезными делами - помогают мне разгребать квартиру к весне и драить углы, до которых руки в обычное время не доходили.
- Готовка дома. Мы довольно часто кушаем вне дома, к тому же муж и дочь едят на работе и в садике, а значит - я готовлю не так уж много. В этом месяце у меня свой личный "челендж" - ни разу не заказать еду домой (ну ладно, может, только парочку раз). Следовательно - мы едим дома. И экономим, и приобщаем всю семью к готовке - не одной же мне у плиты куковать.
- Размеренность. Очень странно, что резко не надо никуда спешить. Отменились все занятия, я прохожу учебу онлайн, мужу не надо никуда бежать. Интересно наблюдать, как сначала у меня появилась ломка по "движу", а потом с каждым днем я все больше начинаю получать от этого удовольствие.
- Проверка отношений. Целый месяц мы 24 часа в сутки будем дома. И это не отпуск, а карантин, значит - муж работает, у меня свои дела, которые тоже никуда не ушли, и это плюс к двум шилопопам, запертым дома. Самая главная проблема во всем этом - как не убить друг друга? Я запаслась вином и конфетами, которыми можно откидываться в детей.
Как проходит наш карантин? Ну, во-первых, у нас закончилась гречка. Мы с детьми гуляем 1-2 раза в день на маленьких площадках, где почти никого не бывает, в магазин - без детей.
Старшей дочке объяснили на понятном языке, почему мы сидим дома и не видимся с бабушкой.
Написали распорядок дня, делаем зарядку и записали Юлю на онлайн-уроки рисования и английского - посмотрим, как пойдет. Для младшего сына ничего не изменилось - он только рад, что все дома.
Мне очень тяжело без времени на себя. До этого пару раз в неделю я уходила из дома на учебу, встречу с друзьями или просто погулять по интересным местам. Сейчас у меня такой возможности нет, так что решила вечерами гулять рядом с домом, чтобы хотя бы немного отдышаться.
В конце хочу попросить всех не оставаться равнодушными! Если есть возможность не просить возврата за купленные билеты в театр и на концерты - не просите, им сейчас несладко. Давайте поддержим не только большие супермаркеты, но и мелкий бизнес, ведь хлеб, молочку и другие вещи можно купить и там, тем более что большинство приспособились и доставляют все на дом. Даже в такое время давайте будем вместе!
Желаю нам всем не болеть!
Дарья о себе:
"Я Даша, мама двоих детей: Юля - 4 года и Саша - почти 2. Бывшая учительница, будущая программистка. Я - декретный планктон, просиживаю уже четыре года у песочницы. Чтобы не сойти с ума, начала писать, теперь не могу остановиться. Пишу о том, что вижу, чувствую и о чем просто хочется поговорить!"
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