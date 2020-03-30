В Валке конфликт закончился перестрелкой

В минувшую субботу, 28 марта, в Валкском крае, во дворе одного дома из огнестрельного оружия был ранен мужчина. Возможного виновного задержали на месте, позже суд применил арест в качестве меры пресечения.
В субботу в Госполицию поступила информацию, что в Валкском краев подстрелен мужчина. На место сразу же отправились сотрудники Батальона специального назначения и полицейские местного участка. На месте выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, после чего мужчина 1947 года рождения из охотничьего ружья подстрелил своего оппонента.
Подозреваемый задержан, а пострадавший доставлен в больницу. На месте изъято оружие и патроны.
По факту происшествия заведено уголовное дело - по 4-й части 15-го пункта 116-й статьи Уголовного закона - за попытку убийства. За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 20 лет, а также пожизненное, с контролем полиции на срок до трех лет.
В интересах следствия подробности по этому делу не разглашаются.