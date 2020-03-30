В Валке конфликт закончился стрельбой

В субботу в Госполицию поступила информация, что в Валкском крае подстрелен мужчина. На место сразу же отправились сотрудники Батальона специального назначения и полицейские местного участка. На месте выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, после чего мужчина 1947 года рождения из охотничьего ружья подстрелил своего оппонента.

Подозреваемый задержан, а пострадавший доставлен в больницу. На месте изъяты оружие и патроны.

По факту происшествия заведено уголовное дело - по 4-й части 15-го пункта 116-й статьи Уголовного закона - за попытку убийства. За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет, а также пожизненное, с контролем полиции на срок до трех лет.