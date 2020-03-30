Число заболевших Covid-19 медработников продолжает расти

В настоящее время известно, что новой коронавирусной инфекцией Covid-19 заразились 14 медицинских работников, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Ранее сообщалось о десяти заболевших Covid-19 медработниках.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, помимо ранее известных случаев - трех заразившихся Covid-19 медработников Резекненской больницы, онколога больницы Страдиня и двух стоматологов в Риге, SPKC получил информацию о еще двух врачах-стоматологах, которые могли заразиться на одном и том же мероприятии, в котором участвовали представители зарубежных стран.
Также в центр поступила информация о заражении медсестры из амбулаторного учреждения и водителя машины скорой помощи.
Перевощиков отметил, что рост случаев заражения среди медицинских работников свидетельствует о том, что это одна из главных групп риска. Поэтому особенно важно медиков информировать об обстоятельствах, в которых может произойти заражение Covid-19.
Как сообщалось, в понедельник, 30 марта, в Латвии подтверждено еще 29 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 376 человек. 28 пациентов госпитализированы. Состояние трех человек - тяжелое, остальных 25 - среднее.